Sevgili Yay, bugün aşk hayatında güven duygusunun ön plana çıktığını görüyoruz. Duygusal güvenliğe olan ihtiyacın bugün adeta bir radar gibi ön plana çıkıyor. Kendini güvende hissedebileceğin, belki de kollarına atıp derin bir nefes alabileceğin bir liman arayışındasın. Bu, belki de bir sevgili, belki de bir dost olabilir; kim bilir? Ama şu bir gerçek ki, bugün seni cezbedecek olan şey, ev hissi veren, sıcak ve samimi bir yakınlaşma olacak.

Sen hiç merak etme kalbin, kimin doğru kişi olduğunu bilecek. Bunu sakın unutma ve aşkın sesine kulak ver. Çünkü kalbinin sesi, seni yanıltmayacak. Günün sonunda aşk var, buna emin ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…