Sevgili Yay, bugün duygusal bir dönemece giriyorsun. İçinde biriktirdiğin, sakladığın duyguların artık dışa vurulmaya başladığı bir sürece adım atıyorsun. Bu süreç, özellikle aşk hayatında büyük bir değişime işaret ediyor.

Gözlerden uzak, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları, kırgınlıkları ve hayal kırıklıklarını artık gizlemeyeceksin. Eteğinde biriktirdiğin taşları tek tek dökecek, kalbinde biriktirdiğin tüm kırgınlıkları, hayal kırıklıklarını dile getireceksin. Bu süreçte özgürlüğünün kıymetini anlayacak ve özgürlük talep edeceksin.

Ancak bu seferki isteğin, geçmişteki gibi kısa süreli bir mola, bir özür ya da boş vaatlerle geçiştirilemez bir durum. Artık kendi yolunda yürümek, kendi kararlarını almak ve kendi hayatını yönetmek istiyorsun. Görünen o ki, bu aşkın sonu gelmiş durumda. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…