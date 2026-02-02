Sevgili Yay, bugün herkesin hızla hareket ettiği bir ortamda sen, stratejik bir biçimde, adımlarını dikkatlice atıyorsun. Gökyüzünü saran enerjisiyle Merkür ve Jüpiter üçgeni seni iş hayatında adeta bir satranç ustasına dönüştürüyor. Belki de perde arkasında, sessiz sedasız yürüttüğün bir işin, hiç beklemediğin bir anda meyvesini vereceği günler kapıda. Şubat'ın ilk günlerinde aldığın o sessiz karar, gelecekte büyük bir avantaj sağlayabilir sana!

Tam da bu noktada sezgilerin ve mantığın da birleşiyor. Kariyer hayatında, hemen her konuda içinden gelen hislerle, karşına çıkan somut veriler aynı noktada buluşuyor. Gizli bir destek, kulis bilgisi ya da kapalı kapılar ardında yapılan bir konuşma da senin lehine gelişiyor. Şimdi sabırlı bir duruş sergilersen, sonunda meyvesini alacaksın!

Peki ya aşk? İçinde tuttuğun duyguların, yavaş yavaş dışa vurulmaya başladığı bir döneme giriyorsun. İşte bu ilişkinde her şeyi değiştirecek. Çünkü eteğindeki taşları dökecek, kırgınlıklarını dile getirecek ve özgürlük isteyeceksin. Ancak bu kez istediğin kısa süreli bir mola, bir özür ya da vaat değil... Sen kendi yolunda yürümek istiyorsun. Görünen o ki bu aşkın sonu geldi. Şimdi önüne bakma zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…