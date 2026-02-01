Sevgili Yay, bugün Dolunayın ardından, ufkunu genişleten bir konunun daha somutlaşacağını hissedeceksin. Ay'ın artık Başak burcunda ilerlemesiyle birlikte, büyük hayallerini küçük adımlara bölme ihtiyacın artacak. İş hayatında hedeflerini yeniden yapılandırmanın ve daha gerçekçi bir yol çizmenin zamanı geldi. Şubat'ın ilk günleri, 'nasıl yaparım?' sorusuna net cevaplar getiriyor ve senin için yeni bir dönemi başlatıyor adeta!

Tamda bu yüzden, başarı için hevesin yanı sıra disiplin de gerekiyor. İlhamın bol ama onu hayata geçirmek için düzenli olman da şart, yani! Belki de şimdi, kafandaki fikirleri yazıya dökmen, plan yapman ya da bir uzmana danışman işlerini kolaylaştırabilir. Bu sayede dağılmak yerine ilerlediğini hissedebilir ve öz güveninin artmasıyla kendinden emin bir şekilde hareket edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesafe teması ön plana çıkıyor. Fiziksel ya da duygusal bir uzaklık, duygularını daha görünür kılabilir. Galiba aşka ara veriyorsun... Bir süreliğine düşünmek için partnerinden isteyeceğin bu uzaklık, zor günlerin habercisi değil, neyse ki! Sadece hislerin konusunda emin olmak istiyorsun. Bu zamanı da biraz uzakta geçirerek özlemle dönebilirsin ona. Tabii bu süreçte kendini doğru ifade etmeli, her şeyin düzelmesi için mesafeyi iyi kullanmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…