Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki yıldızların en parlaklarından Ay ve Jüpiter'in bir araya gelmesi, maddi konularda büyüme enerjisi taşıyor. Bu, belki de beklediğin bir ödemenin, bir primin ya da belki de bir destek paketinin kapını çalabileceği anlamına geliyor. Yani bugün, finansal anlamda daha rahat bir nefes alabileceksin.

Bu enerji sadece cebini değil, ruhunu da dolduracak. Psikolojik olarak da kendini daha güçlü hissedeceksin. Belki de uzun zamandır sırtında taşıdığın bir korkuyu geride bırakma, daha cesur adımlar atma zamanı gelmiştir. Unutma ki kontrol tamamen sende!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün tutkunun dozu biraz daha artacak. Duygularının derinleştiğini, bağlanma isteğinin yükseldiğini hissedeceksin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir itirafın, yoğun bir yakınlaşmanın tam zamanıdır. Kendini tamamen aşka bırak... Özgürlük arzusunu dahi bir kenara bırakıp kalbinin yuva kurma ihtiyacına kulak ver. Hadda şimdi, kök salmayı ve evlat sahibi olmayı da düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…