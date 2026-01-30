Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay ile Jüpiter’in kozmik dansı, iş hayatındaki cesaretini daha da artırıyor. Normalde üzerinde saatlerce düşünüp konulara karşı bugün biraz daha hızlı ve kararlı bir tutum sergileyebilirsin bugün. İş başvuruları, iş görüşmeleri, yöneticilerle yapılacak maaş anlaşmaları ve kafandaki yeni bir proje fikri için yatırımcı arayışında şansın da artabilir. 'Hayır, bu olmaz' dediğin bir kapının aslında sonuna kadar açıldığını fark edebilirsin.

Maddi konularda ise daha büyük hedeflere doğru bir büyüme isteği içindesin. Kazançlarını artırmak, daha büyük hedeflere doğru yol almak için içinde bir arzu yanıyor. Bugün atacağın küçük bir adımın, ileride ciddi bir kazanca dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi, içinden gelen sese güvenmen gerek! Bu sayede daha fazla başarı ve daha fazla kazanç elde edebilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duyguların biraz abartılı olabilir ama bu, tatlı bir abartı. Küçük bir ilgi, büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Partnerinden destek görmek ya da birinin sana açıkça hayranlığını hissettirmesi mümkün. Bu, seni bulutların üzerine çıkarabilir seni. Hadi aşkı kucakla, tabii bir de aşkın ve romantizmin sana getireceği sürprizlere açık ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…