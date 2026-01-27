Sevgili Koç, bugün iş hayatında kelimelerin büyülü gücünü keşfedebilirsin. Merkür ve Venüs’ün senin lehine birleştiği bugün, özellikle toplantılar, sunumlar ve yazışmalarda bir yıldız gibi parlayabilirsin. Zira bu süreçte, fikirlerini savunurken hem net hem de ikna edici olacaksın. Tabii bu durum üstlerinin gözünden kaçmayacak ve seni öne çıkaracak.

Tam da bu noktada, daha önce gerilim yaşadığın biriyle ortak bir noktada buluşabilirsin. Ayrıca beklenmedik bir uzlaşma da sağlayabilirsin. Yani artık, her şey senin lehine dönebilir ve iş dünyasında gücünü herkese kanıtlama fırsatı da bulabilirsin. Göz önünde olmaktan korkma, zirve seni bekliyor!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün romantizm rüzgarları esiyor. Ufak bir mesaj, beklenmedik bir itiraf ya da tatlı bir iltifat kalbini hızlandırabilir. Flörtler hız kazanırken, belki de uzun zamandır beklediğin o büyülü an bugün gerçekleşebilir. Yani aşk seni bulabilir ve kalbin heyecanla dolabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…