Sevgili Koç, bugün aşk hayatında biraz daha fazla heyecan ve duygusallık söz konusu olabilir. Duyguların biraz abartılı olabilir ama bu, tatlı bir abartı. Küçük bir ilgi, büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Partnerinden alacağın bir çiçek, bir mesaj ya da bir bakış bile seni bulutların üzerine çıkarabilir.

Birinin sana açıkça hayranlığını hissettirmesi mümkün. Belki de uzun zamandır seni sessizce izleyen biri, bugün duygularını açığa çıkarabilir. Bu, seni bulutların üzerine çıkarabilir. Böylesine bir hayranlık ve takdir, kendini daha özel ve değerli hissetmene neden olabilir.

Aşkı kucaklamak için mükemmel bir gün. Kendini aşka ve romantizme tamamen aç, çünkü bugün aşkın ve romantizmin sana getireceği sürprizlere açık olmalısın. Belki de beklenmedik bir aşk teklifi, bir evlenme teklifi ya da romantik bir akşam yemeği seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…