Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay ile Jüpiter'in büyüleyici kozmik dansı, iş hayatındaki cesaretini ve kararlılığını adeta bir roket gibi göklere çıkarıyor. Normalde saatlerce, belki de günlerce üzerinde düşündüğün konulara karşı bugün daha hızlı ve kararlı bir tutum sergileyebilirsin. İş başvurularında, iş görüşmelerinde, yöneticilerle yapılacak maaş anlaşmalarında ya da kafandaki yeni bir proje fikri için yatırımcı arayışında şansın bugün yıldızlar kadar parlak olabilir. 'Hayır, bu olmaz' dediğin bir kapının aslında sonuna kadar açıldığını fark etme olasılığın oldukça yüksek.

Maddi konularda ise daha büyük hedeflere doğru bir büyüme isteği içindesin. Kazançlarını artırmak, daha büyük hedeflere doğru yol almak için içinde bir arzu yanıyor. Bu arzu, içinde bir volkan gibi kabarıyor ve bugün atacağın küçük bir adımın, ileride ciddi bir kazanca dönüşme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi, içinden gelen sese güvenmen ve onun yönlendirmesiyle hareket etmen gerek. Bu sayede daha fazla başarı ve daha fazla kazanç elde edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…