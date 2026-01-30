onedio
31 Ocak Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
31 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ocak Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in yakınlaşması, iştahını ve hızını birdenbire artırıyor. Fakat dikkat! Şipşak yemek yemek, öğünleri es geçmek ya da 'sonra yerim' diyerek yemeği ertelemek, günün sonunda mide ve enerji dengenin altüst olmasına sebep olabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalısın? Çözüm aslında oldukça basit: Yavaş yavaş ye, ilk lokmanı kapma gibi bir telaşa kapılma. Unutma ki bugün hız değil, ritim önemli. Yemeklerini yavaş yavaş, keyif alarak tüketmen, hem mide sağlığını korumanı sağlar hem de enerjini daha dengeli bir şekilde kullanmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
