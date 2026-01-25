onedio
26 Ocak Pazartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gizemli ve etkileyici gezegen Neptün, burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise daha sezgisel bir şekilde bedenini dinlemeni gerektiriyor. Özellikle cildinin hassasiyeti bu dönemde artabilir. O yüzden cilt bakım ürünlerini seçerken daha dikkatli olman gerekiyor. Az ama öz ürün kullanmayı tercih etmelisin. Ayrıca, ürünlerin içeriğini kontrol etmek de oldukça önemli. Net ve anlaşılır içeriklere sahip ürünler, cildinin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Enerjini toparlamak içinse kısa ve bilinçli hareketler yapmayı denemelisin. Belki bir yürüyüş, belki bir yoga seansı... Önemli olan, hareketlerini bilinçli bir şekilde yapman. Bu sayede enerjini daha iyi toparlayabilir ve haftaya güçlenerek başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
