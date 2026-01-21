onedio
22 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
21.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ocak Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün duyularının hassasiyeti artıyor ve bu durum seni biraz zorlayabilir. Gürültülü, kalabalık ve yoğun ortamlar, bedenini daha fazla yorabilir ve enerjini düşürebilir. Bu nedenle, bugün kendini daha sakin ve huzurlu bir çevrede bulman, bedenini ve ruhunu toparlaman için oldukça önemli olacak.

Bugün, belki de biraz yalnız kalmak ve kendi düşüncelerinle baş başa kalmak da sana iyi gelebilir. Kendini dinlemek, belki bir kitap okumak ya da sadece sessizliği dinlemek; bugün duyusal hassasiyetini dengelemek için son derece yararlı olabilir. Belki de bu sayede kendine zaman ayır, cilt bakımları ve yeni sağlık rutinleri ile yenilenirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

