Sevgili Koç, bugün aşk hayatında her zamankinden yavaş adımlar atmak isteyebilirsin. Heyecanını kontrol altına almak ve duygularını hemen döküp saçmak yerine, karşı tarafın niyetlerini biraz gözlemlemek, sana büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu sayede onun gerçek hislerini keşfederek ilişkini en güvenli şekilde inşa edebilirsin.

Bekar olan Koç burçları için ise ilginç bir gelişme söz konusu olabilir. Belki de bir süredir gözüne çarpan, ilgini çeken biriyle aranda sessiz sedasız bir çekim oluşabilir. Kim bilir, belki de bu, uzun zamandır beklediğin gerçek aşkın ilk kıvılcımlarıdır... Sonuçta aşk, en beklenmedik anlarda ve beklenmedik şekilde karşımıza çıkar, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…