Sevgili Koç, bugün aşk hayatını etkileyecek olan Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın enerjilerine bir göz atacağız. Bu Yeni Ay, duygularını daha kontrollü yaşama arzunu yoğunlaştırıyor. Belki de bu dönemde, ilişkinde biraz mesafe koyma veya daha ciddi, derin konuları konuşma ihtiyacı hissediyor olabilirsin.

Partnerinin belki de anlam veremediğin, biraz karmaşık hissettiren tavırları olabilir. Bu durum, seni biraz düşündürebilir, hatta belki de kafanı karıştırabilir. Ancak merak etme, bu süreç aslında senin ne istediğini, neye ihtiyaç duyduğunu daha net anlamanı sağlayabilir. Bu süreçte kendine zaman tanı, duygularını ve düşüncelerini gözden geçir. Böylece gerçek bir bağ kurabilirsin... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…