Sevgili Koç, bugün Oğlak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor ve bu durum kariyer alanındaki sorumluluklarını daha da göz önüne almana neden oluyor. İş hayatında beklenmedik gelişmeler, ani kararlar ya da rotanı değiştirecek durumlar seni düşünmeye ve belki de biraz da endişelenmeye itebilir. Bugünün kontrolünün sende olmadığını hissetmen de olası.

Neyse ki bu Yeni Ay aslında sana uzun vadeli bir yapı oluşturma ve daha sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor. Bugünkü anlık huzursuzluklar ise ileride sağlam bir pozisyon kazanmanın temelini atabilir. Belki de artık kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirmen ve yeniden tanımlaman için bir fırsat olabilir bu! Kendi sınırlarını daha net bir şekilde görürken, seni yoran ve belki de ağırlığı altında ezildiğin yükleri ayıklamak isteyebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, duygularını daha kontrollü yaşama isteğini artırıyor. İlişkide belki de biraz mesafe koyma ya da daha ciddi konuları konuşma ihtiyacı hissedebilirsin. Partnerinin belki de anlam veremediğin tavırları seni düşündürebilir. Bu süreç ise aslında ne istediğini daha net anlamanı sağlıyor ve duygusal olarak daha sağlam ve güçlü bir bağ kurmanın kapısını aralıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…