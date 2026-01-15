Sevgili Koç, bugün Ay'ın Oğlak burcuna adım atmasıyla birlikte iş hayatında ciddiyet ve sorumluluk perdesi üzerine çekiliyor. Gün boyunca üstlerinle ya da iş hayatındaki otorite figürleriyle önemli ve belirleyici konuşmalar yapman gerekebilir. Bu görüşmeler ise uzun vadeli hedeflerini ve kariyer yolunu doğrudan etkileyebilir. Hızlı kararlar almak, hemen harekete geçmek istesen de bugün sabırlı ve stratejik davranmanın, her adımını özenle planlamanın sana daha fazla kazanç sağlayacağını bilmelisin.

Öte yandan bugün kariyerinde 'Ben ne istiyorum?' sorusuna yanıt bulmalısın. Üstlerinle yaptığın görüşmelerin ve Ay'ın Oğlak enerjisinin etkisiyle, plansızlık, spontane ya da belirsiz işlerden uzaklaştığını fark edebilirsin. Hiçbir işi yarım bırakmayacağın, ertelemeyeceğin ve hatta teslim tarihi gecikmiş işleri tamamlamak için harekete geçeceğin bir dönem başlıyor. Galiba önce düzlüğe çıkıp sonra da kariyer hayatını istediğin yöne çevirmenin zamanı geldi.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin. İçinde yoğun bir istek, bir tutku varken dışarıya mesafeli, soğuk bir duruş yansıtman mümkün. Partnerinle arandaki dengeyi kurmak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için açık ve dürüst iletişim şart. Ama eğer bekarsan, iş ortamında ya da resmi bir ortamda gelişen ciddi bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Dikkatli ol, duyguların kontrolden çıkarsa iş ortamında her şey değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…