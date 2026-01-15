Sevgili Koç, bugün Ay'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte iş hayatında ciddiyet ve sorumluluk rüzgarları esecek. Gün boyunca sana liderlik eden kişilerle, belki de patronunla, önemli ve yol gösterici konuşmalar yapman gerekebilir. Bu görüşmeler, geleceğini şekillendirecek uzun vadeli hedeflerini ve kariyer yolunu derinden etkileyebilir. Belki de içinde hızla kararlar alıp hemen harekete geçme isteği yanıp tutuşuyor olabilir. Tabii kazanmak için sabrılı ve stratejik olman da şart!

Ayrıca bugün, kariyerinde 'Ben ne istiyorum?' sorusuna yanıt bulma zamanı. Üstlerinle yaptığın görüşmelerin ve Ay'ın enerjisinin etkisiyle, belki de plansızlık, spontane ya da belirsiz işlerden uzaklaştığını fark edeceksin. Yarım bırakılan işlerin, ertelenen görevlerin ve belki de teslim tarihi gecikmiş projelerin tamamlanması için harekete geçeceğin bir dönem başlıyor.

Öyle görünüyor ki, öncelikle işlerini düzene sokup ardından da kariyer hayatını istediğin yöne çevirmenin zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…