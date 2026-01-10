Sevgili Koç, bugünün enerjisi seni iş ve gelecek planlarına odaklanmaya itiyor. Bu durum, Venüs ve Chiron'un kare pozisyonunda birleşmesiyle daha da belirgin hale geliyor. İşte bu enerji, hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlıyor. Belki de yeni bir işe adım atacak, heyecan verici bir projenin parçası olacak ya da sektör değiştireceksin. Artık emeklerinin ve zekanın meyvelerini toplamanın tam zamanı.

Belki de uzun zamandır aklında olan bir iş fikrini hayata geçirmeye ne dersin, peki? Ancak bugün, aceleci olmak yerine içgüdülerini dinlemeyi tercih etmelisin. Bugün kendinle yapacağın içsel bir muhasebe, ileride daha sağlam ve belki de daha karlı adımlar atman için bir rehber olabilir. Pazar gününü tamamen boş geçirmek yerine, seni yormayacak küçük planlamalar yapabilirsin. Bu, sana iyi hissettirecek ve gelecek hafta yaptığın başvurulardan alacağın dönüşlerle keyfini daha da artıracak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…