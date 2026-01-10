onedio
11 Ocak Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin etkisi altında olacaksın. Bu etki, bedeninde bir süredir bastırdığın yorgunluğu hissetmene neden olabilir. Özellikle kasların, başın ve boyun bölgen kendini hatırlatabilir. Ancak bu bir alarm değil, daha çok bir davet niteliği taşıyor.

Bugün, hızlı çözümler yerine yavaşlatan dokunuşlara, esneme hareketlerine ve bilinçli nefes alışverişlerine yönelmeni öneriyoruz. Kendini daha iyi hissetmek için belki de ihtiyacın olan şey, biraz yavaşlamak ve bedenini dinlemek olabilir. Unutma ki şifa süreci genellikle kendime sert davranmayı bıraktığın anda başlar.

Artık kendine zaman ayır, kendini dinle ve bedeninin ihtiyaçlarını karşılamaya çalış. Şifa dolduğunu hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
