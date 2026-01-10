Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Venüs ile Chiron karesinin etkisi altında olacaksın. Bu etki, bedeninde bir süredir bastırdığın yorgunluğu hissetmene neden olabilir. Özellikle kasların, başın ve boyun bölgen kendini hatırlatabilir. Ancak bu bir alarm değil, daha çok bir davet niteliği taşıyor.

Bugün, hızlı çözümler yerine yavaşlatan dokunuşlara, esneme hareketlerine ve bilinçli nefes alışverişlerine yönelmeni öneriyoruz. Kendini daha iyi hissetmek için belki de ihtiyacın olan şey, biraz yavaşlamak ve bedenini dinlemek olabilir. Unutma ki şifa süreci genellikle kendime sert davranmayı bıraktığın anda başlar.

Artık kendine zaman ayır, kendini dinle ve bedeninin ihtiyaçlarını karşılamaya çalış. Şifa dolduğunu hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…