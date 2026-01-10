onedio
11 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

11 Ocak Pazar günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında nostalji rüzgarları esiyor... Venüs ve Chiron'un kare pozisyonu, belki de hayatının bir dönemine damga vuran, kalbinde derin izler bırakan bir duyguyu yeniden gündemine taşıyabilir. Belki bir söz, belki bir mesaj ya da bir anı, seni hiç beklemediğin bir anda geçmişe, o unutulmaz anılara götürebilir.

Ama unutma ki bu kez durum biraz farklı olmalı! Geçmişteki yaraları tanımak, onları iyileştirmenin de ilk adımı olabilir... Belki de artık duygularını bastırmak yerine, onları nazik ve anlayışlı bir şekilde ifade etmek, ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Bu durum, sağlıklı bir iletişim kurmanı sağlar ve ilişkilerini daha da yumuşatabilir. Ve tabii ki partnerinle arandaki bağları daha da güçlendirebilir. Tabii eğer bekarsan, bu durum kalbini özgürleştirip geçmişten arınmana yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

