Sevgili Koç, bugün Mars, Yengeç burcunda seyahat ediyor. Bu, bedenine daha nazik ve yumuşak bir şekilde davranman gerektiğini hatırlatıyor. Yani bugün, hızlı ve stresli bir tempodan uzak durmak, sana çok daha iyi hissettirebilir.

Fiziksel sağlığın kadar cildin de biraz mola ve bakım hakketti. Belki biraz spa zamanı? Ilık bir duş, cildini canlandıracak ve rahatlatacak bir yüz masajı ya da cildin nem seviyesini artıracak bir bakım uygulaması, bugünün yorgunluğunu üzerinden atmana yardımcı olabilir.

İşte bu tür küçük ama etkili dokunuşlar, enerjini toparlaman ve kendini daha iyi hissetmen için harika bir yol olabilir. Unutma, kendine iyi bakmak her zaman önceliğin olmalı. Bugün, kendini biraz şımartmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…