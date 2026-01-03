onedio
4 Ocak Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
4 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
03.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ocak Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ile Plüton'un karşıt açıda bulunması, bedeninde bir enerji birikimine işaret ediyor. Ancak durumun kritik noktası şu ki, bu enerjiyi stres olarak değil, hareketle boşaltman gerekiyor.

Biraz hareket etmek, enerjini dışarıya vurmak için harika bir yöntem. Belki kısa bir yürüyüşe çıkabilir, hafif tempo bir egzersiz yapabilir ya da müziğin ritmine kendini bırakarak esneme hareketleri yapabilirsin. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de enerjini olumlu yönde kullanmana yardımcı olacak.

Unutma, bugün enerjini bastırmak yerine akıtmak senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
