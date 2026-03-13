Savaş Uçakları Gökyüzünden Broşür Bıraktı! QR Kodlu Tuzağa Acil Uyarı Yapıldı: “Sakın Okutmayın”

Orta Doğu’da gerilim devam ediyor. İsrail’in başta İran olmak üzere pek çok noktaya saldırısı devam ederken Lübnan’ın başkenti Beyrut da bombalandı. İsrail savaş uçakları kentte alçak uçuş yaparak propaganda broşürlerini gökyüzünden bıraktı. Broşürlerde QR kodları yer aldı.

Lübnan ordusu acil bir açıklama yaparak QR kodlarının kesinlikle telefonla okutulmaması gerektiğini açıkladı. Okutulan QR kodlarının ciddi güvenlik riski doğuracağı vurgulandı.