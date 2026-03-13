Savaş Uçakları Gökyüzünden Broşür Bıraktı! QR Kodlu Tuzağa Acil Uyarı Yapıldı: “Sakın Okutmayın”
Orta Doğu’da gerilim devam ediyor. İsrail’in başta İran olmak üzere pek çok noktaya saldırısı devam ederken Lübnan’ın başkenti Beyrut da bombalandı. İsrail savaş uçakları kentte alçak uçuş yaparak propaganda broşürlerini gökyüzünden bıraktı. Broşürlerde QR kodları yer aldı.
Lübnan ordusu acil bir açıklama yaparak QR kodlarının kesinlikle telefonla okutulmaması gerektiğini açıkladı. Okutulan QR kodlarının ciddi güvenlik riski doğuracağı vurgulandı.
İsrail Beyrut'a savaş uçaklarıyla QR kodlu broşür bıraktı.
Lübnan ordusu acil açıklama yayımladı: “QR kodlarını sakın okutmayın.”
Gökyüzünden bırakılan broşürler kameralara böyle yansıdı:
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
