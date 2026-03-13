onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Savaş Uçakları Gökyüzünden Broşür Bıraktı! QR Kodlu Tuzağa Acil Uyarı Yapıldı: “Sakın Okutmayın”

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 22:00

Orta Doğu’da gerilim devam ediyor. İsrail’in başta İran olmak üzere pek çok noktaya saldırısı devam ederken Lübnan’ın başkenti Beyrut da bombalandı. İsrail savaş uçakları kentte alçak uçuş yaparak propaganda broşürlerini gökyüzünden bıraktı. Broşürlerde QR kodları yer aldı.

Lübnan ordusu acil bir açıklama yaparak QR kodlarının kesinlikle telefonla okutulmaması gerektiğini açıkladı. Okutulan QR kodlarının ciddi güvenlik riski doğuracağı vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail Beyrut'a savaş uçaklarıyla QR kodlu broşür bıraktı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı. Kentte art arda patlama sesleri duyulurken uçaklardan beyaz kağıtlar bırakıldı. Lübnan medyası patlama seslerinin savaş uçaklarından bırakılan propaganda broşürleri olduğunu belirtti. Uçakların alçak uçuş yapması nedeniyle patlama seslerinin meydana geldi belirtildi. 

İsrail askeri istihbaratı Birim 504 isminin yer aldığı broşürlerde 'İran'ın kalkanı Hizbullah’ı silahsızlandırmalısınız”, 'Lübnan bir başkasının değil, sizin kararınızdır”, 'Birim 504, Lübnan ve halkının geleceğini güvence altına almak için çalışıyor' ifadeleri yer aldı. 

Broşürlerde ayrıca telefonla okutulan QR kodları yer aldı.

Lübnan ordusu acil açıklama yayımladı: “QR kodlarını sakın okutmayın.”

Broşürlerin dağıtılmasının ardından QR kodlarıyla ilgili Lübnan ordusunda acil açıklama yapıldı. Yetkililer broşürlerde yer alan QR kodlarının telefonla taranmaması gerektiğini ifade etti. Açıklamada okutulan QR kodlarıyla cep telefonlarına sızılabileceği, kişisel verilerin ele geçirileceği ve hukuki sorunların ortaya çıkabileceği vurgulandı.

Gökyüzünden bırakılan broşürler kameralara böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın