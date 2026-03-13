"650 Bin" Denildi Gerçek Başka Çıktı! Emekliliği İptal Edilen Kişi Sayısı Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 18:43

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ‘sahte emeklilik’ incelemeleri devam ediyor. 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiği iddia edilmişti. SGK söz konusu iddiaları yalanlayarak gerçek rakamları açıkladı. SGK’dan yapılan açıklamada SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekliliği iptal edilen kişi sayısı açıklandı.

SGK açıkladı: Emekliliği iptal edilen kişi sayısı belli oldu.

Emekliliği şüpheli bulunan, sahte sigortalıkla emekli olmuş kişilere yönelik denetimler devam ediyor. Naylon şirketler üzerinden sigortalılık gösteren pek çok kişi emeklilik iptaliyle karşı karşıya kaldı. Şaibeli emekli olmuş kişiler emeklilik iptali ve maaş kesilmesi gibi yaptırımla karşı karşıya kalırken ortaya yeni iddia atıldı. Son günlerde çıkan iddialara göre son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) söz konusu iddiaları yalanladı. SGK emekliliği iptal edilen kişi sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi.

12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi.

SGK'nın söz konusu iddialara yönelik açıklamasının tamamı şöyle:

'Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur.

2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır.

Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir.

Doğru bilgi için sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
