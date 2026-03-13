"650 Bin" Denildi Gerçek Başka Çıktı! Emekliliği İptal Edilen Kişi Sayısı Belli Oldu

Emekliliği şüpheli bulunan, sahte sigortalıkla emekli olmuş kişilere yönelik denetimler devam ediyor. Naylon şirketler üzerinden sigortalılık gösteren pek çok kişi emeklilik iptaliyle karşı karşıya kaldı. Şaibeli emekli olmuş kişiler emeklilik iptali ve maaş kesilmesi gibi yaptırımla karşı karşıya kalırken ortaya yeni iddia atıldı. Son günlerde çıkan iddialara göre son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) söz konusu iddiaları yalanladı. SGK emekliliği iptal edilen kişi sayısını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi.