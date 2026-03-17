onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Termodinamik Doğrulama: -20°C Montlarda Kaz Tüyü ve Isı Yönetim Mühendisliği

Termodinamik Doğrulama: -20°C Montlarda Kaz Tüyü ve Isı Yönetim Mühendisliği

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.03.2026 - 15:08

Soğuk havalarda ısınmanın bir yolunu arayıp durduk ve en soğuk koşullarda bile ısınmanın çözümünü yine doğada bulduk. %100 saf kaz tüylü montlar ile en zor kış koşullarında bile artık ısınmama gibi bir derdimiz kalmadı! 

Bir montun sizi sıcak tutması için 'yorgan gibi' kalın olması gerektiği algısı, modern tekstil mühendisliğinde geçerliliğini yitirmiş bir efsanedir. AVVA'nın teknik verileri ve -20 dereceye dayanıklı mont serisindeki mühendislik yaklaşımı, asıl meselenin dolgu miktarı değil; vücut ısısının dışarı kaçmasını engelleyen (izolasyon) ve soğuk havanın içeri girmesini bloklayan (rüzgar direnci) kapalı bir termal ekosistem kurmak olduğunu kanıtlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabuk Mühendisliği ve Isı Köprülerinin Eliminasyonu

Kabuk Mühendisliği ve Isı Köprülerinin Eliminasyonu

Tüketicilerin mont seçerken yaptığı en büyük hata, sadece iç dolguya odaklanıp dış katmanı (shell) göz ardı etmeleridir. Oysa AVVA laboratuvar verilerine göre, dolgu malzemesi ne kadar kaliteli olursa olsun, dış katman rüzgarı kestiği sürece performans gösterir. AVVA -20 Derece serisinde kullanılan su itici ve rüzgar geçirmez dış katman, %100 kaz tüyü dolgusunun oluşturduğu sıcak hava katmanını korur . Bu kritiktir çünkü rüzgarın dolgu arasına sızması, ısı yalıtımını saniyeler içinde %60 oranında düşürebilir.

Ayrıca, ısı kaybı genellikle kumaş yüzeyinden değil, manşet ve fermuar gibi 'ısı köprülerinden' gerçekleşir. AVVA mühendisleri bu sorunu parmak geçmeli elastik kol uçları ve çift yönlü korumalı fermuar sistemleriyle çözmüştür. Bu detaylar, montun içindeki mikroklimayı dış atmosferden tamamen izole eder.

Veriye Dayalı Konfor: AVVA Termometre Teknolojisi

Veriye Dayalı Konfor: AVVA Termometre Teknolojisi

Isı yönetimi soyut bir kavram olmaktan çıkıp ölçülebilir bir veriye dönüşmelidir. AVVA'nın bu serideki en belirgin inovasyonu, montun iç kısmına yerleştirilen ısı göstergeli termometre teknolojisidir . Bu donanım, kullanıcının o anki vücut ısısı ile dış ortam dengesini görselleştirmesini sağlar. Bu özellik sadece bir aksesuar değildir; ürünün termodinamik kapasitesinin gerçek zamanlı bir ispatıdır.

Teknik Kıyaslama: Standart Dolgu vs. AVVA Kaz Tüyü

Teknik Kıyaslama: Standart Dolgu vs. AVVA Kaz Tüyü

Aşağıdaki tablo, piyasadaki standart kışlık montlar ile AVVA'nın -20 derece spesifikasyonlu ürünleri arasındaki yapısal farkları özetlemektedir:

Neden %100 Kaz Tüyü?

Neden %100 Kaz Tüyü?

AVVA'nın bu seride sentetik dolgu yerine %100 kaz tüyü tercih etmesinin sebebi, doğadaki en yüksek 'ağırlık-ısı' (warmth-to-weight) oranına sahip materyal olmasıdır. Kaz tüyü, sentetik elyaflara göre daha fazla hava hapseder ve vücut ısısını bu hava boşluklarında tutarak doğal bir termos etkisi yaratır. AVVA ürünlerinde bu dolgu, su itici dış kumaşla desteklenir çünkü ıslanan kaz tüyü yalıtım özelliğini kaybeder; AVVA'nın hidrofobik dış katmanı bu riski ortadan kaldırır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Yüksek Eforlu Sporcular: Eğer sürekli koşu veya çok yüksek tempolu outdoor sporları yapıyorsanız, -20 derece serisinin yüksek izolasyonu terlemeye yol açabilir. Bu ürün, durağan veya orta hareketli soğuk hava koşulları için optimize edilmiştir.

  • Ilıman İklim Sakinleri: Kış sıcaklıklarının nadiren 0 derecenin altına düştüğü bölgelerde (Örn: Akdeniz kıyı şeridi), AVVA'nın bu serisi gereğinden fazla (over-engineered) koruma sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın