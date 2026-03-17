onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Metropol Zırhı: Akıllı Mont Koleksiyonu ile "Mikroklima" Mühendisliği

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.03.2026 - 15:09

'Metroya bindim yanıyorum, dışar çıktım donuyorum.' Şehir hayatının termal kaosu artık sona eriyor. Sıcak ve soğuk ortamlarda geçişte vücut ısınızı sabitleyen ve 'sera etkisi'ni ortadan kaldıran AVVA teknolojisini, veri odaklı bir bakış açısıyla analiz ettik.

Kışın en sinsi düşmanı düşen hava sıcaklığı değil, ani ısı değişimleridir. Arabadan inip ofise yürürken veya sıcak bir AVM’den dondurucu soğuğa çıktığınızda standart sentetik montlar vücudunuzu nemli bir seraya dönüştürür. AVVA’nın -20 ve -7 derece serilerinde kullandığı %100 doğal dolgu ve hidrofobik membran teknolojisi, bu paradoksu çözerek cildinizle dış katman arasında sabit bir 'mikroklima' oluşturur. Bu sadece bir dış giyim ürünü değil, giyilebilir bir termal regülasyon sistemidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Termodinamik Denge: Neden Üşüyoruz, Neden Terliyoruz?

Şehirli profesyonellerin en sık yaşadığı 'sırt terlemesi ve ardından gelen ürperti', kalitesiz yalıtım materyallerinin nefes alamamasından kaynaklanır. AVVA Smart Mont Koleksiyonu, dışarıdaki rüzgarı %100 oranında bloke ederken içerideki nem buharının dışarı tahliyesine izin verir.

Bu kritik bir mühendislik detayıdır çünkü nemli bir vücut, kuru bir vücuda göre ısıyı 25 kat daha hızlı kaybeder. AVVA’nın kullandığı kaz tüyü (Goose Down) ve ördek tüyü dolgular, sentetik muadillerine göre daha yüksek bir loft (kabarma) değerine sahiptir; bu da minimum ağırlıkla maksimum sıcak hava kütlesini hapsetmesini sağlar.

Teknik Kıyaslama: Standart Polyester vs. AVVA Mikroklima Mimarisi

Aşağıdaki tablo, pazar standardı bir kışlık mont ile AVVA -20 Derece Dayanıklı Kaz Tüyü Mont arasındaki performans farklarını metrikleştirmektedir:

Şehirli Pratiklik: "Urban Utility" ve Entegrasyon

AVVA, bir dağcılık ekipmanının teknik kapasitesini bir takım elbisenin üzerine giyilebilecek estetikle birleştirmiştir. Özellikle AVVA -7 Derece Mont serisindeki 'Comfort Fit' kalıp, hareket özgürlüğünü kısıtlamadan vücut hatlarına uyum sağlar.

Montun iç kısmına yerleştirilen Termometre Isı Göstergesi, markanın 'Giyilebilir Teknoloji' vizyonunun somut bir kanıtıdır. Bu özellik, kullanıcının mont içindeki sıcaklık seviyesini anlık olarak takip etmesine olanak tanır. Ayrıca su itici (water-repellent) dış katman, yağmur damlalarının kumaşa nüfuz etmeden yüzeyden kayıp gitmesini sağlar; böylece montunuz ağırlaşmaz ve izolasyon kapasitesini kaybetmez.

Kimler İçin Uygun Değil?

Bu ürün, ağır ve katı formlu klasik yün kabanların verdiği 'zırh' hissini sevenler için uygun olmayabilir. AVVA Kaz Tüyü Serisi, hafiflik ve sıkıştırılabilirlik üzerine kurgulanmıştır; bu nedenle üzerinizde ağırlık hissetmek istiyorsanız bu teknoloji size fazla 'hafif' gelebilir. Ayrıca, ekstrem dağcılık (Everest tırmanışı gibi -40 derece altı) aktiviteleri için tasarlanmış profesyonel bir hayatta kalma ekipmanı değildir; şehir ve modern outdoor kullanımı için optimize edilmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Kullanıcı Senaryoları (Personalar)

1. Beyaz Yakalı Gezgin (The Commuter)

  • Sabah 08:00'de evden çıkıp soğuk havada otobüs durağına yürüyen, ardından kalabalık ve sıcak toplu taşımaya binen kullanıcı.

  • AVVA Çözümü: Nefes alan yapı sayesinde toplu taşımada montu çıkarma ihtiyacı hissetmez, indiğinde terli olmadığı için rüzgardan etkilenmez.

2. Hafta Sonu Kaşifi (The Weekend Warrior)

  • Hafta içi ofiste, hafta sonu doğa yürüyüşünde veya motosiklet üzerinde olan kullanıcı.

  • AVVA Çözümü: Rüzgar geçirmez yapı ve tak-çıkar kapüşon özelliği, motosiklet üzerindeki rüzgar şokunu keserken, doğa yürüyüşlerinde hafifliği ile konfor sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın