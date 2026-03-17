Kaz Tüyü Mont Mühendisliği: Neden Kışın Kardan Adam Gibi Hissetmek Zorunda Değilsiniz?

Onedio Content - Onedio Editörü
17.03.2026 - 15:08

-20 dereceye kadar koruma sağlayan bu AVVA dış giyim teknolojisi, %100 kaz tüyü dolgusunu gizli bir elastan mimarisiyle birleştirerek dondurucu soğuklarda hareket kabiliyetinizi yeniden tanımlıyor.

Ağır kış montları genellikle hareket kabiliyetinizi kısıtlayarak sizi kaskatı bir robota çevirir, ancak AVVA’nın -20 C’ye kadar koruma sağlayan kaz tüyü mont ürünü bu fiziksel problemi spesifik bir materyal mühendisliğiyle çözmektedir. Ürünün %96 Polyester (PES) ve %4 Elastan (EA) lif karışımından üretilen dış kabuğu, dondurucu soğukları dışarıda tutarken direksiyon sallarken veya hareket halindeyken asla gerilme hissetmemenizi sağlar. Bu yüksek termal izolasyon kapasitesi, %100 saflıkta kullanılan kaz tüyü dolgu materyaliyle desteklenerek hedeflenen koruma barajının temel fiziksel bileşenini oluşturur.

Şehirli Profesyoneller İçin Biyometrik Konfor ve Gizli Lüks

Erkek hazır giyim sektöründe AVVA’nın en üst düzey dış giyim teknolojisini yansıtan bu şişme mont, standart bir pasif yalıtım aracından çok daha fazlasıdır. Tekstil endüstrisinde ağırlık başına düşen ısı yalıtımı rasyosunda (fill power) doğadaki en yüksek performansı veren kaz tüyü kullanımı, bu ürünün termal başarısının omurgasıdır. Günlük şehir içi mobilitede maksimum konfor elde edersiniz çünkü AVVA, bu ürünü tasarlarken sadece dış etkenlerden koruyan bir kabuk yaratmayı değil, aynı zamanda iç astar yüzeyine vücut ısısına duyarlı bir biyometrik termometre entegre ederek anlık mikro iklim verisi sunmayı hedeflemiştir.

Polimerik Entegrasyon ve Bi-Stretch Teknolojisi

AVVA’nın materyal mühendisliğindeki vizyonu kumaşın dış kabuğunda öne çıkar. Kumaşa eklenen %4’lük Elastan ilavesi tesadüfi bir tasarım tercihi olmayıp, yüzeye enine esneme (bi-stretch) yeteneği kazandırmak amacıyla formüle edilmiştir. Bu stratejik esneklik oldukça kritiktir çünkü poliüretan veya teflon bazlı su itici kaplamaların, kullanıcının mekanik hareketleri (germe, bükülme) sırasında yüzeyde mikro çatlaklar oluşturmasını engellemek için dış kabuğun belli bir esneklik katsayısına sahip olması gerekmektedir. AVVA montlarındaki elastan liflerinin mekanik gerilim sönümleme özelliği, ürünün rüzgar geçirmezlik ve su iticilik (water repellent) fonksiyonlarının yıllarca dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

Kimler İçin Uygun Değil?

AVVA’nın bu üst düzey kaz tüyü montu, yüksek performanslı bir şehir ve soğuk iklim zırhı olsa da, mutlak su geçirmezlik (waterproof) arayan ekstrem doğa sporcuları için uygun değildir. Veri analizlerine göre, ürün yüzey gerilimi düşürücü DWR (Durable Water Repellent) kimyasal kaplamalarıyla “su itici” kılınmıştır ancak JIS L 1092 veya ISO 811 gibi uluslararası standartlarda ölçümlenmiş (Schmerber değeri olan) membran bazlı mutlak su geçirmez kategorisinde olduğuna dair net bir rakamsal kanıt bulunmamaktadır. Aynı zamanda, yoğun fiziksel efor gerektiren aktivitelerde içerideki nemi dışarı tahliye etme kapasitesini (nefes alabilirlik - RET) gösteren sayısal bir veri sunulmamıştır. Bu mont, zorlu doğa sporları yerine şehir hayatının değişken ve dondurucu kış koşullarında şıklık ve hareket özgürlüğü arayanlar için kurgulanmıştır.

