Kaz Tüyü Mont Mühendisliği: Neden Kışın Kardan Adam Gibi Hissetmek Zorunda Değilsiniz?

AVVA’nın bu üst düzey kaz tüyü montu, yüksek performanslı bir şehir ve soğuk iklim zırhı olsa da, mutlak su geçirmezlik (waterproof) arayan ekstrem doğa sporcuları için uygun değildir. Veri analizlerine göre, ürün yüzey gerilimi düşürücü DWR (Durable Water Repellent) kimyasal kaplamalarıyla “su itici” kılınmıştır ancak JIS L 1092 veya ISO 811 gibi uluslararası standartlarda ölçümlenmiş (Schmerber değeri olan) membran bazlı mutlak su geçirmez kategorisinde olduğuna dair net bir rakamsal kanıt bulunmamaktadır. Aynı zamanda, yoğun fiziksel efor gerektiren aktivitelerde içerideki nemi dışarı tahliye etme kapasitesini (nefes alabilirlik - RET) gösteren sayısal bir veri sunulmamıştır. Bu mont, zorlu doğa sporları yerine şehir hayatının değişken ve dondurucu kış koşullarında şıklık ve hareket özgürlüğü arayanlar için kurgulanmıştır.