onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Akaryakıtta Dev Zam Yolda: Bu Gece Fiyatlar Değişebilir

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.03.2026 - 20:57

ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini bombalayarak karşılık veren ve dünya petrol arzının can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, tüm dünyada akaryakıt şoklarına neden oluyor. Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına gelecek fahiş zamları önlemek için eşel mobil sistemine geçilmişti.

NTV’de yer alan habere göre, Körfez ülkelerinin petrol arzını karşılayamaması nedeniyle motorine zam bekleniyor. 5,76 lira olarak gelecek zam, pompaya 5,18 lira olarak yansıyacak. Akaryakıtta fiyatların bu gece değişmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
ABD ve İsrail’in Orta Doğu’da başlattığı savaş, petrol fiyatlarını son yılların en yüksek seviyesine çıkardı.

İran’ın Körfez ülkelerinin üretim tesislerini vurması, Hürmüz Boğazı’nı kapatması tüm dünyada akaryakıt şoklarına neden oluyor.

Sadece petrol değil, petrol türevi ürünlerin de fiyatları artıyor. Gıdadan plastiğe kadar birçok alanda kullanılan petrol ve türevleri, küresel enflasyonu da tetikliyor.

NTV’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde motorine gelen 5,76 liralık zammın bu gece geçerli olması bekleniyor. Zammın 58 kuruşluk kısmı Eşel Mobil Sistemi’nden karşılandı ve zam pompalara 5,18 lira olarak yansıyacak.

Zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatının 71,09 liraya, Ankara’da 72,21 liraya, İzmir’de ise 72,49 liraya, doğu şehirlerinde 73,89 liraya çıkması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın