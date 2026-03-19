Akaryakıtta Dev Zam Yolda: Bu Gece Fiyatlar Değişebilir

ABD ve İsrail’in saldırılarına Körfez ülkelerini bombalayarak karşılık veren ve dünya petrol arzının can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, tüm dünyada akaryakıt şoklarına neden oluyor. Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına gelecek fahiş zamları önlemek için eşel mobil sistemine geçilmişti.

NTV’de yer alan habere göre, Körfez ülkelerinin petrol arzını karşılayamaması nedeniyle motorine zam bekleniyor. 5,76 lira olarak gelecek zam, pompaya 5,18 lira olarak yansıyacak. Akaryakıtta fiyatların bu gece değişmesi bekleniyor.