18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. Belki de bir süredir ihmal ettiğin bel, sırt ve duruşla ilgili konuları gündemine taşıyor. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, özellikle de bilgisayar başında ya da yoğunlukla araba kullanarak çalışıyorsan, bugünlerde sana biraz daha fazla rahatsızlık verebilir. 

Tam da bu yüzden gün içinde kendine biraz vakit ayırıp esneme ve hafif hareketler yapman, hem bedenini rahatlatacak hem de enerjini yükseltecektir. Unutma ki sağlıklı bir beden demek, sağlıklı bir zihin demektir. Bu Yeni Ay, belki de beden dengeni yeniden kurman ve sağlığına biraz daha özen göstermen için bir fırsat sunuyor. Belki de uzman desteği almalı birkaç ay da olsa fizyoterapiyi düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

