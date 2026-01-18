onedio
19 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ocak Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, yeni bir haftaya başlarken, enerjinin yükselişe geçtiğini hissediyor olabilirsin. Ancak bedenin hala biraz daha dikkat ve özen istiyor. Sabah saatlerinde, hızlı hareket etmek yerine, bedenini yavaşça harekete geçirmeyi tercih etmelisin. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... Kim bilir, belki de sadece bir fincan sıcak çay ve birkaç dakikalık sessizlik sana iyi gelebilir. 

Boyun ve omuz bölgen, yoğun bir haftanın ardından biraz gergin hissedebilir. Bu durum, özellikle masa başında çok fazla zaman geçiriyorsan, oldukça normal. Ama unutma, biraz germe ve esneme hareketleri, bu gerginliği hafifletebilir. Gün içinde kısa molalar almayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

