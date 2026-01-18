Sevgili Koç, yeni bir haftaya başlarken, zihninin daha keskin ve berrak olduğunu hissedeceksin. Pazartesi sabahının taze enerjisi, sanki yeni bir hediye gibi hissettirecek ve bu enerji seni daha da güçlendirecek. Önüne çıkan bir görev ya da teklif, seni daha görünür bir noktaya taşıyabilir, belki de iş hayatında daha fazla dikkat çeken bir konuma getirebilir. Bu yüzden, günün enerjisiyle birlikte harekete geçmek ve inisiyatif almak sana büyük avantaj sağlayacak. Hatta artık sınırları da aşmaktan çekinmemelisin!

İş hayatında senden beklenen yükselişi ise artık ertelemek istemiyorsan, hemen bir karar vermelisin. Küçük ama etkili bir karar, haftanın geri kalanını belirleyebilir ve seni yeni bir sürece sokabilir. Seni harekete geçiren görüşme, mail ya da mesaj ile sanki bir puzzle'ın parçaları yerine oturuyor gibi hissedeceksin. Kariyer hayatında yükselme devri başlıyor, bu yüzden kendini hazırla ve bu enerjiyi kullan. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…