Sevgili Koç, yeni bir haftaya adım atarken iş hayatında zihninin daha berrak ve net çalıştığını hissediyorsun. Pazartesi sabahının taze enerjisinin sana getirdiği bir hediye ile güçlenebilirsin. Önüne çıkan bir görev ya da teklif, seni daha görünür bir noktaya taşıyabilir. Bu yüzden, günün enerjisiyle birlikte inisiyatif almak sana büyük avantaj sağlayacaktır. Belki de artık sınırları aşmaktan çekinmemelisin!

İş ortamında senden beklenen bir adımı artık ertelemek istemiyorsan, hemen bir karar da vermelisin! Küçük ama etkili bir karar, haftanın geri kalanını belirleyebilir. Bir görüşme ya da mesaj, seni yeni bir sürece sokabilir. Harekete geçtiğinde, sanki bir puzzle'ın parçaları yerine oturuyor. Senin için kariyer hayatında yükselme devri başlıyor!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özellikle bekarsan, senin için tempo yükseliyor. Gün içinde hiç planlamadığın bir flört enerjisi seni sarıyor. Uzun süredir hissetmediğin o kıpırtı adeta geri geliyor ve seni işgal ediyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşma zamanın gelmiştir. Bunun için hayata karışman gerektiğini ise zaten biliyorsun, gözünü dört aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…