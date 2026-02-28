onedio
Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: 50 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2026 - 17:26

Türkiye genelinde 50 milyondan fazla elektrik abonesini ilgilendiren Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) yarından itibaren uygulamaya alınıyor. Kademeli olarak gerçekleştirilecek dönüşüm sürecinde, yıl sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Yetkililer, akıllı sayaçlara geçiş kapsamında yapılacak değişimlerin abonelere herhangi bir ücret olarak yansıtılmayacağını belirtti.

Yarın itibariyle yeni dönem başlıyor.

Türkiye’de elektrik dağıtım altyapısının dijital dönüşümünü hedefleyen Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) uygulaması yarın itibarıyla hayata geçiriliyor. Proje çerçevesinde mevcut elektrik sayaçları aşamalı olarak akıllı sayaçlarla değiştirilecek ve aboneler elektrik tüketim verilerini anlık olarak izleyebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen düzenlemeler kapsamında elektrik dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek sistem, ölçüm verilerinin yazılım, donanım ve haberleşme altyapısıyla bütünleşik biçimde yönetilmesini sağlayacak. MASS ile ölçüm süreçlerinin uçtan uca akıllı bir yapıya kavuşturulması ve akıllı şebeke dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor.

Kesintiler ve gerilim kalitesi daha etkin biçimde takip edilebilecek

EPDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre dönüşüm sürecinin planlanmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel kriter olarak belirlendi. Bu doğrultuda, 10 yıllık periyodik muayene süresini dolduran, yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaat ve üzerindeki abonelere ait sayaçlar ile aynı pano içinde 4 veya daha fazla sayacın bulunduğu noktalar öncelikli kapsama alındı. Yeni inşa edilen binalarda ise pano içerisinde 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde tüm sayaçların akıllı sayaç olarak kurulması zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca dağıtım şebekesinin izlenmesi açısından kritik kabul edilen noktalardaki sayaçlar da akıllı sistemlerle değiştirilecek. Böylece elektrik kesintileri ile gerilim kalitesinin daha yakından ve etkin şekilde izlenmesi hedefleniyor. Mevcut sayaçların yenilenmesi süreci ise elektrik dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek.

1 Ocak 2028'de tüm sayaçların %100 yerli ve milli olması hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 50 milyonu aşkın elektrik abonesine ait sayaçların aşamalı biçimde akıllı sayaçlara dönüştürülmesi planlanıyor. İlk aşamada yeni abone bağlantılarında doğrudan akıllı sayaç kurulumu yapılacak. Mevcut abonelerde ise sayaç değişimleri, periyodik muayene sürelerinin dolmasına paralel olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca bir pano içerisindeki sayaçların yüzde 70’inin kullanım süresi sona erdiğinde, panodaki tüm sayaçlar toplu şekilde akıllı sisteme geçirilecek.

Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin üzerinde olan sanayi ve ticarethane abonelerine ait sayaçların da 1 Ocak 2028’e kadar kademeli olarak yenilenmesi planlanıyor. 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın sisteme entegre edilmesi hedeflenirken, 1 Ocak 2028 itibarıyla tüm sayaçların yüzde 100 yerli ve milli yazılım altyapısına sahip akıllı sistemlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

