Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: 50 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor

EPDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre dönüşüm sürecinin planlanmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması temel kriter olarak belirlendi. Bu doğrultuda, 10 yıllık periyodik muayene süresini dolduran, yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaat ve üzerindeki abonelere ait sayaçlar ile aynı pano içinde 4 veya daha fazla sayacın bulunduğu noktalar öncelikli kapsama alındı. Yeni inşa edilen binalarda ise pano içerisinde 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde tüm sayaçların akıllı sayaç olarak kurulması zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca dağıtım şebekesinin izlenmesi açısından kritik kabul edilen noktalardaki sayaçlar da akıllı sistemlerle değiştirilecek. Böylece elektrik kesintileri ile gerilim kalitesinin daha yakından ve etkin şekilde izlenmesi hedefleniyor. Mevcut sayaçların yenilenmesi süreci ise elektrik dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek.