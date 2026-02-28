Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: 50 Milyon Aboneyi İlgilendiriyor
Türkiye genelinde 50 milyondan fazla elektrik abonesini ilgilendiren Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) yarından itibaren uygulamaya alınıyor. Kademeli olarak gerçekleştirilecek dönüşüm sürecinde, yıl sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın yeni sisteme entegre edilmesi planlanıyor. Yetkililer, akıllı sayaçlara geçiş kapsamında yapılacak değişimlerin abonelere herhangi bir ücret olarak yansıtılmayacağını belirtti.
Yarın itibariyle yeni dönem başlıyor.
Kesintiler ve gerilim kalitesi daha etkin biçimde takip edilebilecek
1 Ocak 2028'de tüm sayaçların %100 yerli ve milli olması hedefleniyor.
