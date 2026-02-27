onedio
Fiilen İflas Eden Ülke, Kurtuluş İçin Altın Rezervini Satıyor

Hakan Karakoca
27.02.2026 - 19:36

Ekonomik krizin eşiğinde olan Lübnan’da, 280 tonluk altın rezervinin bir kısmının satılması planlanıyor. Yetkililer kısa vadede likidite sağlayacağını belirtirken, uzmanlar uzun vadeli tehlikelere işaret ediyor.

Lübnan, darboğazdan çıkmak için yollar arıyor.

Lübnan, derinleşen ekonomik krizle fiilen iflas eden ülkeler arasına girdi. Hükümet ve finans çevreleri, Merkez Bankası’ndaki altın rezervlerinin bir kısmının satışını gündeme taşıdı. 2019’dan bu yana Lübnan lirası yüzde 90’dan fazla değer kaybederken, vatandaşların döviz hesaplarına erişimi büyük ölçüde kısıtlandı.

Altın satışı uzun vadede zararlara yol açabilir.

Lübnan Merkez Bankası (BDL), 280 tonun üzerinde altın rezervine sahip bulunuyor ve bu stokun değeri yaklaşık 45 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece Lübnan, bölgedeki ülkeler arasında Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bazı politikacılar ve finans çevreleri, altın satışının ülkenin mevcut mali sıkıntılarını hafifletebileceğini öne sürerken, ekonomistler bu adım konusunda ihtiyatlı yaklaşım sergiliyor. Uzmanlar, satışın kısa vadede nakit akışı sağlayabileceğini belirtse de, uzun vadede ülkenin finansal dengesi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu ifade ediyor.

