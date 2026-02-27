Fiilen İflas Eden Ülke, Kurtuluş İçin Altın Rezervini Satıyor
Ekonomik krizin eşiğinde olan Lübnan’da, 280 tonluk altın rezervinin bir kısmının satılması planlanıyor. Yetkililer kısa vadede likidite sağlayacağını belirtirken, uzmanlar uzun vadeli tehlikelere işaret ediyor.
Lübnan, darboğazdan çıkmak için yollar arıyor.
Altın satışı uzun vadede zararlara yol açabilir.
