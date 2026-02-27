Fiilen İflas Eden Ülke, Kurtuluş İçin Altın Rezervini Satıyor

Lübnan Merkez Bankası (BDL), 280 tonun üzerinde altın rezervine sahip bulunuyor ve bu stokun değeri yaklaşık 45 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece Lübnan, bölgedeki ülkeler arasında Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Bazı politikacılar ve finans çevreleri, altın satışının ülkenin mevcut mali sıkıntılarını hafifletebileceğini öne sürerken, ekonomistler bu adım konusunda ihtiyatlı yaklaşım sergiliyor. Uzmanlar, satışın kısa vadede nakit akışı sağlayabileceğini belirtse de, uzun vadede ülkenin finansal dengesi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu ifade ediyor.