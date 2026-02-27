onedio
Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan Taburcu Oldu, İlk Paylaşım Geldi

Esra Demirci
27.02.2026 - 20:33

Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan sonunda taburcu oldu. Evine dönen Ufuk Özkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin yanına gittiğini duyurdu.

Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan oyuncu için doktorlar acil organ naklinin hayati önem taşıdığını açıklamıştı. Tedavi sürecinde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan oldukça zor günler geçiren Özkan’ın hızlı kilo kaybı, hayranlarını da derinden endişelendirmişti.

Ufuk Özkan’la geçmişte birlikte çalışan kameraman Salih Kıvırcık'ın oyuncuya donör olma kararı sonrasında Özkan ve Kıvırcık zorlu bir operasyonu girdi ve karaciğer nakli tamamlandı. Ufuk Özkan'dan ise ilk paylaşım sonunda geldi.

Karaciğer nakli sonrası taburcu olan Ufuk Özkan'dan ailesiyle poz geldi.

Ailesinin yanına giden Ufuk Özkan, paylaşımında 'Eve döndük…Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır' notunu düştü.

