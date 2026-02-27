Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan Taburcu Oldu, İlk Paylaşım Geldi
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Ufuk Özkan sonunda taburcu oldu. Evine dönen Ufuk Özkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ailesinin yanına gittiğini duyurdu.
Başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Karaciğer nakli sonrası taburcu olan Ufuk Özkan'dan ailesiyle poz geldi.
