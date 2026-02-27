onedio
Yeni Dizi Aynı Yağmur Altında'nın Çekimlerinin Durduğu İddia Edildi

Esra Demirci
27.02.2026 - 21:28

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Dizi yorumculuğu yapan Deniz Tural, Aynı Yağmur Altında dizisinin set çalışanlarına ücretlerinin verilmemesi nedeniyle setin durduğunu iddia etti.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın başrollerde yer aldığı Aynı Yağmur Altında, düşük reytingler nedeniyle pazartesi akşamından pazar akşamına alınmıştı. Aynı Yağmur Altında'nın reyting hamlesinin nasıl sonuç vereceği merak edilirken dizi yorumcusu Deniz Tural, bomba bir iddiada bulundu.

Deniz Tural'ın iddiasına göre Aynı Yağmur Altında seti durdu.

Deniz Tural X'teki paylaşımında Aynı Yağmur Altında'nın set çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi üzerine setin durduğunu iddia etti. Yapım ekibinden bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

