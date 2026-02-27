ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Orhan'ın Yeni Bölümü İptal Edildi
ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün yayın akışında olmaması dikkat çekmişti. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.
Deniz Tural'ın haberine göre Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü iptal edildi.
