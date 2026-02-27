onedio
ATV'nin Sevilen Dizisi Kuruluş Orhan'ın Yeni Bölümü İptal Edildi

Esra Demirci
27.02.2026 - 19:05

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün yayın akışında olmaması dikkat çekmişti. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği ortaya çıktı. Peki, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Çarşamba akşamları Eşref Rüya, Yeraltı ve Sahipsizler dizileriyle reyting yarışına giren Kuruluş Orhan'ın martın ilk haftasındaki yayın akışında bulunmaması dikkat çekti. Akıllara ise Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edilme ihtimali geldi.

Deniz Tural'ın haberine göre Kuruluş Orhan'ın yeni bölümü iptal edildi.

X'te yayınlanan habere göre Kuruluş Orhan'ın 4 Mart Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü iptal edildi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı.

