onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Bölüm İptal Edilmişti: A.B.İ. Dizisinin Yayın Tarihinde Son Dakika Değişikliği

Yeni Bölüm İptal Edilmişti: A.B.İ. Dizisinin Yayın Tarihinde Son Dakika Değişikliği

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.02.2026 - 17:36

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin yayın tarihinde değişiklik yapılmıştı. Yeni bölümü 3 Mart Salı akşamı yayınlanması gereken A.B.İ.'nin yeni bölümü iptal edilmiş ve 10 Mart tarihi işaret edilmişti. A.B.İ. dizisi bu karardan vazgeçerek yeni bölümü erkene çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin yayın akışında olmaması kafa karıştırmıştı.

ATV'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin yayın akışında olmaması kafa karıştırmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ.'nin yeni bölümünün 3 Mart Salı akşamı yayınlanması gerekirken ATV yeni bölümü iptal etmişti. 3 Mart Salı akşamı yayınlanacak yeni bölüm 10 Mart Salı'ya alınırken A.B.İ. dizisi hakkında beklenmedik bir hamle daha geldi.

ATV, A.B.İ.'nin yeni bölümünün iptalinden vazgeçti.

ATV, A.B.İ.'nin yeni bölümünün iptalinden vazgeçti.

A.B.İ.'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında yeni bölüm tarihi olarak 3 Mart Salı yazarken birkaç saat önce alınan iptal kararından vazgeçildiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın