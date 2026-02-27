onedio
Liverpool'la Eşleşen Galatasaray'da Taraftarlar Yoğun Fikstürden Dolayı Endişeli

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 18:52

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı hem Avrupa arenasında hem de Süper Lig’de yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşmasından yalnızca üç gün önce Dolmabahçe’de Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak. Kritik maçların peş peşe gelmesi, Galatasaray cephesinde dikkat çeken zorlu maç takvimini ortaya çıkardı.

Juventus'u eledi Liverpool ile eşleşti.

Juventus'un İstanbul'da 5-2 yenerek büyük bir avantaj yakalayan sarı kırmızılılar deplasmanda yenilmesine rağmen tur atlayan taraf olmuştu. Daha önce lig aşamasında 1-0 yendiği Liverpool'la bir kez daha eşleşen Galatasaray zorlu bir fikstür dönemine de giriyor.

Liverpool maçı öncesi ve sonrasında zorlu maçlar var.

Galatasaray ilk Liverpool maçı öncesi Beşiktaş'a konuk olacak sonrasında ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İkinci Liverpool maçı sonrası ise sarı kırmızılılar Trabzonspor maçına çıkacak. 

İşte Galatasaray'ın art arda oynayacağı maçlar: 

Alanyaspor

Alanyaspor (Deplasman - Türkiye Kupası)

Beşiktaş (Deplasman)

LIVERPOOL

Başakşehir

LIVERPOOL (Deplasman)

Trabzonspor (Deplasman)

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
