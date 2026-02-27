Liverpool'la Eşleşen Galatasaray'da Taraftarlar Yoğun Fikstürden Dolayı Endişeli
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı hem Avrupa arenasında hem de Süper Lig’de yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile çekişen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşmasından yalnızca üç gün önce Dolmabahçe’de Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak. Kritik maçların peş peşe gelmesi, Galatasaray cephesinde dikkat çeken zorlu maç takvimini ortaya çıkardı.
Juventus'u eledi Liverpool ile eşleşti.
Liverpool maçı öncesi ve sonrasında zorlu maçlar var.
