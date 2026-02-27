Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş İlgili İddianame Hazırlandı: İki Futbolcuya Hapis İsteniyor

Ceylan Sever'in yaptığı habere göre Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen aynı iddianamede şüpheli olarak yer aldı. İddianamede özetle, Yandaş’ın müsabakada taraf olmasına rağmen Ersen Dikmen aracılığıyla işlem yaparak haksız menfaat sağlamaya çalıştığı öne sürüldü. Yandaş ve Dikmen’in “şike ve teşvik primi” ile “bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.