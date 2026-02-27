Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş İlgili İddianame Hazırlandı: İki Futbolcuya Hapis İsteniyor
Futbolda başlatılan soruşturma sürerken, bazı futbolcuların isimleri inceleme kapsamında gündeme geldi. Dosyada adı geçen isimlerden birinin de Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olduğu tespit edilmiş ve genç futbolcu tutuklanmıştı. Bugünse Metehan Baltacı ile ilgili iddianamenin hazırlandığı öğrenildi. Genç futbolcu için hapis cezası isteniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş birçok isimle birlikte cezaevine gönderilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 yıla kadar hapsi isteniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
düğün magandası trafik canavarı bu kadar ceza almıyor
gunahim kadar sevmiyorum ama bu kadarda değil katiller bukadar ceza almıyor
Bence uyutulmalı kuduz köpek generali bu olanlar acaba utanıyor mu hiç