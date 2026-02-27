onedio
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş İlgili İddianame Hazırlandı: İki Futbolcuya Hapis İsteniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 17:26

Futbolda başlatılan soruşturma sürerken, bazı futbolcuların isimleri inceleme kapsamında gündeme geldi. Dosyada adı geçen isimlerden birinin de Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olduğu tespit edilmiş ve genç futbolcu tutuklanmıştı. Bugünse Metehan Baltacı ile ilgili iddianamenin hazırlandığı öğrenildi. Genç futbolcu için hapis cezası isteniyor.

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş birçok isimle birlikte cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Baltacı’nın, “bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık” ile “şike ve teşvik primi” suçlarını işlediği iddiasıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

17 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ceylan Sever'in yaptığı habere göre Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen aynı iddianamede şüpheli olarak yer aldı. İddianamede özetle, Yandaş’ın müsabakada taraf olmasına rağmen Ersen Dikmen aracılığıyla işlem yaparak haksız menfaat sağlamaya çalıştığı öne sürüldü. Yandaş ve Dikmen’in “şike ve teşvik primi” ile “bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından ayrı ayrı 4 yıl 10 ay 15 günden 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
Kedi Oyuncağı

düğün magandası trafik canavarı bu kadar ceza almıyor

Gökhan Öktem

gunahim kadar sevmiyorum ama bu kadarda değil katiller bukadar ceza almıyor

Oğuzhan Çakı

Bence uyutulmalı kuduz köpek generali bu olanlar acaba utanıyor mu hiç