Adana Futbolu Dibi Gördü: Adana Demirspor ve Adanaspor Eksiden Çıkamıyor

26.02.2026 - 21:38

Süper Lig'de yıllarca mücadele etmiş, mazisi güçlü kulüplerin zor günler geçirmesi tüm futbol severleri düşündürüyor. İçlerinden iki takım var ki ikisi de aynı şehiri temsil ediyor ve sevenlerini birkaç yıldır hayli üzüyor. Menajer ağları, yanlış transferler, yanlış başkan seçimleri derken kulüpler dibi görüyor. Adana'nın iki büyük kulübü eksi puan ve averajlarla liglerinde son sıralara hapsolurken şehirdeki tatlı rekabet kendisini bambaşka duygulara bırakmış durumda.

Yıldız transferlerden 1.Lig'in dibine...

Adana Demirspor ülkenin köklü takımlarından biri. Türk futboluna kazandırdığı isimler, en üst ligde olduğu dönem ligde bıraktığı iz derken taraflı tarafsız tüm futbolseverler için önemli bir değere işaret ediyordu. 

Süper Lig'e uzun yıllar sonra dönen Akdeniz ekibi ilk sezonunda transfer çılgınlığı yaşadı. Balotelli, Belhanda gibi yıldız isimlerle gürültülü ayrılıklar ise bugünün habercisiydi. Avrupa kupalarında bile boy gösteren Adana Demirspor önce Süper Lig'den düştü şimdi de 1.Lig'de sayılı günler yaşıyor.

-48 puan...

Üst üst aldığı puan cezalarıyla Adana Demirspor bu sezon -48 puanı gördü. 3 beraberlik alan Adana temsilcisi puanını ancak -45'e çıkarabildi. FIFA'da onlarca dosyası bulunan Adana Demirspor iki lig birden düşme tehlikesiyle karşı karşıya. En iyi ihtimal ise bir sonraki sezon 2.Lig'e de eksi puanlarla başlaması olacak.

Birinci Lig'den düştüler sırada İkinci Lig var.

Geçtiğimiz sezon uzun haftalar boyunca ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor ligde kalmayı başaramadı. Büyük bir mali dar boğaza giren turuncu beyazlılar tek tek oyuncularını kaybetti. Genç futbolcularla sahaya çıkmak zorunda kalan Adanaspor çok dramatik sonuçlar elde ediyor. Çoğu maçı 6-7-8 gol yiyerek kapatıyor. Bu sezon sadece on kez gol sevinci yaşayan Adanaspor kalesinde tam 128 gol gördü. 

4 puanlı takım ligde 17.sırada, 18.sırada olmamasının sebebi ise kendileri ve hemşehrileri Adana Demirspor gibi zorlu süreçlerden geçen -43 puanlı Yeni Malatyaspor oldu.

