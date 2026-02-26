Adana Futbolu Dibi Gördü: Adana Demirspor ve Adanaspor Eksiden Çıkamıyor

Adana Demirspor ülkenin köklü takımlarından biri. Türk futboluna kazandırdığı isimler, en üst ligde olduğu dönem ligde bıraktığı iz derken taraflı tarafsız tüm futbolseverler için önemli bir değere işaret ediyordu.

Süper Lig'e uzun yıllar sonra dönen Akdeniz ekibi ilk sezonunda transfer çılgınlığı yaşadı. Balotelli, Belhanda gibi yıldız isimlerle gürültülü ayrılıklar ise bugünün habercisiydi. Avrupa kupalarında bile boy gösteren Adana Demirspor önce Süper Lig'den düştü şimdi de 1.Lig'de sayılı günler yaşıyor.