İbrahim Kutluay ve Larkin Arasındaki Söz Düellosunda İbrahim Kutluay'dan Yeni Cevap Geldi

Kutluay, 'sözlerimin arkasındayım' diyerek Larkin'e yönelttiği eleştirileri tekrarladı:

“Biraz sosyal medyada zaman harcayacağına zamanını takım arkadaşlarına ve bütün fedakarlığı yapan takımına harcasa daha iyi olur.

Ben zaten söylediğimin arkasındayım. Türkiye Kupası en önemli hedef. Beşiktaş maçında takım 15 sayı geriden gelmiş. 5 dakika takımdaki diğer oyuncuları dinlendirip ilgiyi üzerine çeksen belki takım kupadan elenmeyecek.

Bu durumda oynamak istememek bana göre bir kaptana yakışmayacak bir hareket. Ben bunu dile getirdim, oyunculuk karakterinden bahsettim.

Benim kaptanlık anlayışımda böyle bir şey yok. Takımın ihtiyacı olan her anda kendinin nasıl hissettiğinin önemi yok. Takımın durumu önemli.”