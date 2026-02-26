onedio
İbrahim Kutluay ve Larkin Arasındaki Söz Düellosunda İbrahim Kutluay'dan Yeni Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.02.2026 - 00:24

Shane Larkin, Türkiye Kupası’nda oynamadığı iddialarına X üzerinden sert bir yanıt verdi. İbrahim Kutluay, “Sadece EuroLeague” programında, Beşiktaş maçının ikinci yarısında Larkin’in sahaya girmeyi reddettiğini ve karakteri nedeniyle Anadolu Efes’in büyük hedeflere ulaşamayacağını ileri sürmüştü.

İlk sözler ibrahim Kutluay'dan gelmişti.

Türkiye Kupası finalinin yorumlandığı maçta Ümit Avcı'nın Tarık Biberovic'i övmek için söylediği 'Tarık Biberovic sakat olmasına rağmen maçta oynamak istedi.' sözlerine karşılık Kutluay, Larkin örneğini vermişti. İbrahim Kutluay, Pablo Laso, Beşiktaş GAİN maçının 2. yarısında Shane Larkin'i oyunma almak istedi. Larkin oyuna girmek istemedi.' demişti.

Larkin'in sözleri ağır oldu.

Kendini savunan Larkin, 'soytarı' diyerek Kutluay'a yanıt verdi. Larkin, 'Ve işte tam da bu yüzden kupa kadrosunda hiç olmamalıydım. Çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi de ismimi tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seven iki 'soytarı' var.' demişti.

Son söz yine İbrahim Kutluay'dan geldi.

Kutluay, 'sözlerimin arkasındayım' diyerek Larkin'e yönelttiği eleştirileri tekrarladı: 

“Biraz sosyal medyada zaman harcayacağına zamanını takım arkadaşlarına ve bütün fedakarlığı yapan takımına harcasa daha iyi olur.

Ben zaten söylediğimin arkasındayım. Türkiye Kupası en önemli hedef. Beşiktaş maçında takım 15 sayı geriden gelmiş. 5 dakika takımdaki diğer oyuncuları dinlendirip ilgiyi üzerine çeksen belki takım kupadan elenmeyecek.

Bu durumda oynamak istememek bana göre bir kaptana yakışmayacak bir hareket. Ben bunu dile getirdim, oyunculuk karakterinden bahsettim.

Benim kaptanlık anlayışımda böyle bir şey yok. Takımın ihtiyacı olan her anda kendinin nasıl hissettiğinin önemi yok. Takımın durumu önemli.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
