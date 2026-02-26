Samsunspor, Avrupa'da Emin Adımlarla İlerliyor: Shkendija'yı Eledik, Son 16'ya Kaldık

İlk maçta bir penaltı kaçıran Samsunspor bu kez aynı hatayı yapmadı ve 53.dakikada Ntcham ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra kontrolü tamamen ele alan temsilcimiz 71.dakikada Ndiaye ve 79'da Mouandilmadji ile skoru 3-0'a getirdi.

Mouandilmadji son saniyelerde bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı ve sonucu belirledi.

Samsunspor, son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza attı.