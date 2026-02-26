Samsunspor, Avrupa'da Emin Adımlarla İlerliyor: Shkendija'yı Eledik, Son 16'ya Kaldık
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, Shkendija'yı ağırladı. İlk maçtaki 1-0'lık tur avantajını iyi kullanan temsilcimiz sabırlı futboluyla Samsun'da da istediği sonucu aldı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta ekibimiz ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'ı buldu ve tur biletini cebine koydu. Lig aşamasında birbirinden güçlü rakipleriyle kafa kafaya bir görüntü çizen Samsunspor, Play Off aşamasını da zorlanmadan geçerek hem kulüp tarihi için hem de ülke puanı için önemli bir aşama kaydetmiş oldu.
İlk yarı Samsunspor istediğini sahaya yansıtamadı.
İkinci yarı bambaşka Samsunspor...
