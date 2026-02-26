onedio
Samsunspor, Avrupa'da Emin Adımlarla İlerliyor: Shkendija'yı Eledik, Son 16'ya Kaldık

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.02.2026 - 22:34

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, Shkendija'yı ağırladı. İlk maçtaki 1-0'lık tur avantajını iyi kullanan temsilcimiz sabırlı futboluyla Samsun'da da istediği sonucu aldı. 

İlk yarısı 0-0 biten maçta ekibimiz ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0'ı buldu ve tur biletini cebine koydu. Lig aşamasında birbirinden güçlü rakipleriyle kafa kafaya bir görüntü çizen Samsunspor, Play Off aşamasını da zorlanmadan geçerek hem kulüp tarihi için hem de ülke puanı için önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

İlk yarı Samsunspor istediğini sahaya yansıtamadı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off rövanşında Samsunspor ile Shkendija arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti’nin şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 15. dakikada Ndiaye’nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda topu kaleci Gaye son anda bloke etti. 45. dakikada Moundilmadji’nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse’nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye’ye çarparak oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı bambaşka Samsunspor...

İlk maçta bir penaltı kaçıran Samsunspor bu kez aynı hatayı yapmadı ve 53.dakikada Ntcham ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra kontrolü tamamen ele alan temsilcimiz 71.dakikada Ndiaye ve 79'da Mouandilmadji ile skoru 3-0'a getirdi. 

Mouandilmadji son saniyelerde bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı ve sonucu belirledi. 

Samsunspor, son 16'ya kalarak büyük bir başarıya imza attı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
