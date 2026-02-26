Bu Hafta Her Yerde Bu Pozisyonu Göreceksiniz: Anadolu Ligi'nde Kaçan Gole İnanamayacaksınız

Futbolun nasıl bir tutku olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanında bir tutku daha var ki bir kez etkisine kapılan kendini alamıyor. Halı sahada futbol oynamak eskiden bir saatliğine 'eğlenceli zamanken' şimdi bambaşka bir seviyeye çıktı. Artık çoğu halı sahada kamera olması, spiker olması sıradan bir hale gelirken değişen futbolla birlikte VAR sistemi de halı sahalarda kendini göstermeye başladı.

Böylelikle maçlar bir saatlik eğlenceden çıkıp pozisyon tekrarı olan, üzerine tartışılan bir organizasyon halini aldı. Bu maçlarda atılan jeneriklik goller sosyal medyayı süslerken kaçan goller de uluslararası hesaplar tarafından bile paylaşılıyor.

Bu kez günlerce konuşulmaya aday pozisyon Anadolu Ligi'nden geldi.

Kaynak - Anadolu Ligi