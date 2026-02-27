onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bugün Resmen Başladı: Trafikte Yeni Kurallar ve Yeni Cezalar

Bugün Resmen Başladı: Trafikte Yeni Kurallar ve Yeni Cezalar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.02.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 27.02.2026 - 08:48

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler yapan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, hem para cezaları yükseltildi hem de ehliyet ve araçlara yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Yeni düzenlemeye göre, saldırı amaçlı takip edene 180 bin lira, alkollü araç kullanana 50 bin lira, ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza uygulanacak.

İşte bugün yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesi ve tüm cezalar:

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/yeni-t...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alkollü araç kullanma:

Alkollü araç kullanma:

0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci kez alkollü araç kullananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluk tarafından ölçüm yaptırmayanlara da aynı miktarda ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma yaptırımı getirildi.

Saldırı amaçlı ısrarlı takip:

Saldırı amaçlı ısrarlı takip:

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Sürücü belgeleri geri alınan sürücülerin, ehliyetleri psikoteknik değerlendirmeden geçirilmesinin ardından iade edilecek.

Ehliyetsiz araç kullanma:

Ehliyetsiz araç kullanma:

Ehliyeti olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlar ile sürücü belgesi iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek. Ehliyeti iptal edilen kişilere araç kullandıran işletenlere de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.

Kırmızı ışık ihlali:

Kırmızı ışık ihlali:

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geri doğru bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar, bir yıl içindeki tekrar sayısına göre artırılacak.

İkinci ihlalde 10 bin lira, üçüncü ihlalde 15 bin lira, dördüncü ihlalde 20 bin lira, beşinci ihlalde 30 bin lira, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek.

Cep telefonu ile konuşmak:

Cep telefonu ile konuşmak:

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düğün konvoyu:

Düğün konvoyu:

Trafikte makas atanlara, otoyollarda veya bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını engelleyecek şekilde araçlarını durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Ambulansa yol vermeme:

Ambulansa yol vermeme:

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 15 bin lira, ambulans veya itfaiyeye yol açmayanlara ise 46 bin lira, ayrıca ehliyete el koyma ve trafikten men cezaları uygulanacak. Araçlar arasındaki mesafe kuralına uymayanlara 5 bin lira, kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına uymayanlara ise bin ila 5 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Hız sınırı:

Hız sınırı:

Kanunla, Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırlarına uyma zorunluluğuna yönelik hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak.

-Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 

-11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 

-56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 

-16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 

-51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

- Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

‘Dur’ ihtarına uymama:

‘Dur’ ihtarına uymama:

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 60 gün trafikten men edilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın