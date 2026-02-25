Sevgili Terazi, bugün Mars ile Uranüs arasındaki kare açı, ortaklaşa kullanılan finansal kaynaklar, krediler veya miras gibi konularla ilgili belki de hiç ummadığın bir haksızlığı açığa çıkarıyor. Belki bir iş ortağının arkandan döndüğü bir dolap ya da bankadan gelen beklenmedik bir kesinti bildirimi, içindeki o barışçıl ve diplomatik ruhu anında yok edecek.

İşte tam da bu durumda seni, uzlaşmaya çalışmak yerine, hemen yasal haklarını kullanacağın; avukatlarla veya mali danışmanlarla sert bir pazarlık masasına oturacağın bir gün seni bekliyor. Bugün, her zaman güzellikle çözmeye çalıştığın düğümleri, kesip atıyorsun ve hakkını kimseye danışmadan, zorla geri alıyorsun resmen. Bu da demek oluyor ki adalet terazisini bu kez zarafetle değil, yıkıcı bir güçle dengeleyeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da o naif ve 'sen nasıl istersen' diyen tavrın tamamen ortadan kalkıyor, yerini karanlık ve kontrolcü bir arzu alıyor. İlişkilerinde her zaman eşitliği savunurken, bugün karşındakine tamamen sahip olma, onun zihnini koşulsuzca domine etme isteğiyle dolacaksın. Bu yeni, talepkar ve tehlikeli yüzün, karşı tarafta beklenmedik derecede derin bir şaşkınlık uyandıracak. Kendi içindeki bu yeni gücün farkına varman ise ilişkini heyecanlı bir hale getirecek, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…