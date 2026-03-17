Pazar Günün Bir Şarkı Olsa Hangisi Olurdu?

Bu şarkı, pazar gününü geçmişin tatlı ama bir o kadar da iç burkan anılarıyla geçirenlerin marşıdır. Dışarıdan bakıldığında gayet sıradan, belki arkadaşlarla kahve içilen hareketli bir gün geçiriyorsun ama zihninin bir köşesinde hep o tanıdık yarım kalmışlık hissi dolaşıyor. Kulaklığını takıp sokaklarda yürürken aslında kendi içinde sessiz, ritmik bir hesaplaşma yaşıyorsun. Senin pazar günün, o melankolik ama bir yandan da durumu kabullenmiş, modern ve havalı bir hüznü yansıtıyor.