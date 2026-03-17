Dünya Haritalarını Değiştiren Türk: Piri Reis

Piri Reis yalnızca bir Osmanlı amirali değildir.

O aynı zamanda:

• bir haritacı

• bir araştırmacı

• bir deniz stratejisti

• bir bilim insanıdır.

Ve çizdiği haritalar, yazdığı kitaplar ve yönettiği seferler sayesinde

Keşifler Çağı’nın en önemli figürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Bugün dünya haritalarına baktığımızda bile

Gelibolu’da doğan o denizcinin izleri hâlâ görülür.

1513 yılında Piri Reis tarafından çizilen bu dünya haritası, yüzyıllar boyunca Osmanlı saray arşivlerinde sessizce bekledi. Ta ki 1929 yılında, Topkapı Sarayı müzeye dönüştürülürken yapılan kataloglama çalışmaları sırasında tesadüfen yeniden keşfedilene kadar. Saray kütüphanesinde çalışan Alman ilahiyatçı ve tarihçi Gustav Adolf Deissmann, parşömen üzerindeki imzayı fark eden ilk isimlerden biri oldu. Ardından Osmanlı tarihçisi ve müze yöneticisi Halil Edhem Eldem haritayı inceleyerek bilim dünyasına tanıttı. Böylece dünya haritacılığının en önemli belgelerinden biri, yaklaşık 400 yıl boyunca kimsenin dikkatini çekmeden saklı kaldığı saray arşivlerinden çıkarak yeniden gün ışığına kavuştu.

Gelibolu’da doğan bir Osmanlı denizcisi, 16. yüzyılın sınırlı imkânlarıyla dünyanın haritasını yeniden düşünmeye çalıştı. Piri Reis yalnızca denizleri dolaşan bir amiral değildi; o aynı zamanda dünyayı anlamaya çalışan bir bilim insanıydı. Çizdiği haritalar, yazdığı Kitab-ı Bahriye ve Hint Okyanusu’ndaki seferleriyle çağının çok ötesinde bir vizyon ortaya koydu. Bugün Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerler, dünya ticaretini şekillendiren deniz yolları ve modern haritalar bize şunu hatırlatıyor: Beş yüz yıl önce Gelibolu’da başlayan o merak, aslında insanlığın dünyayı keşfetme hikâyesinin bir parçasıydı. Ve o hikâyenin en parlak sayfalarından birinde Piri Reis’in imzası hâlâ duruyor.