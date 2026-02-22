Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe sosyal hareketlilikle dolu bir enerjiyle başlıyorsun. İş dünyasında yeni bağlantılar kurma, mevcut ortaklıklarını güçlendirme veya tümüyle yeni bir iş birliği fırsatıyla karşılaşma olasılığın oldukça yüksek.

Diplomatik kişiliğin ve adil yaklaşımın sayesinde, bu durumdan lehine sonuçlar çıkarabilirsin. Belki de beklediğin o teklif bugün kapını çalabilir ve heyecanla havalara uçmana neden olabilir. Tam da bu noktada arar verme sürecinde dikkatli olman ve dengeyi koruman gerektiğini unutma. Uzun vadeli bir anlaşma ihtimali üzerinde düşünüyor olabilirsin, kazanmaya odaklan!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise romantik ama bir o kadar da heyecan dolu bir atmosferin seni beklediğini söyleyebiliriz. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki uyum daha da artabilir! Tabii eğer bekarsan, yeni tanışma kalp ritmini değiştirebilir ve heyecan dolu bir aşk hikayesinin başlangıcı olabilir. Aşkın heyecanına ve kalbini saran ritmine var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…