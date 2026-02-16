Sevgili Terazi, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, hayatına yepyeni bir soluk getiriyor. Bu tutulma, özellikle yaratıcılık gerektiren ve projelerini hayata geçirebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Bu Salı günü, sahne resmen senin! Fikirlerini sergileyebilir, hatta belki de bir süredir üzerinde düşündüğün o büyük projeyi hayata geçirebilirsin.

Bu dönemde özellikle sanat, tasarım ve medya alanında faaliyet gösteren Terazi burçları için oldukça verimli olacak. Belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir tasarımı sunma, bir sanat eserini sergileme ya da medyada yer alacak bir projeyi hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Tabii bu dönemde risk alman da gerekebilir. Cesur ol ve adım at, çünkü bu tutulma görünürlüğünü artıracak ve sıradanlıktan çıkaracak seni.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandırabilir. Bekarlığının son günü bugün olabilir... Dijital platformlar, heyecan veren tanışmalar için sosyal ortamlar ve etkinlikler ise seni çekebilir. Hayata karışmak, yeni insanlarla tanışmak ve aşkı kucaklamak gündeminde olsun. Kalbin daldan dala gezecekse, bunun için bile heyecanını koru ve her tanışmada anın tadını çıkar. Biraz da kalbin maceraya doysun, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…